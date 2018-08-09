"Начался обстрел и он упал": стали известны подробности смерти бойца ВСУ

Сегодня, 10:11

У 34-летнего мужчины остановилось сердце во время обстрела

Фото: Facebook
Фото: Facebook

На Донбассе 8 августа во время обстрела боевиками окрестностей Донецка умер 34-летний боец 28-й отдельной механизированной бригады, житель города Южный Одесской области Виктор Кандалюк.

Как стало известно, у мужчины остановилось сердце, когда он находился на наблюдательном пункте, и вовремя оказать ему помощь не удалось из-за снайперсого обстрела, передает "Думская".

"Начался обстрел, и мы увидели, что он упал. К сожалению, несколько часов к Виктору нельзя было подобраться: работал снайпер. Сейчас причины смерти устанавливаются. Предварительно это был сердечный приступ", — рассказал сослуживец покойного.

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У Виктора Кандалюка остался маленький сын.

Напомним, 7 августа украинские военные дали жесткий ответ боевикам: 12 вражеских солдат были уничтожены или ранены. При этом противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе пять раз из тяжелого вооружения.

Также мы сообщали, что 6 августа боевики ударили из тяжелых минометов и БМП, но понесли ощутимые потери. Один оккупант был уничтожен, четверо получили ранения.
Одесса, Донбасс, солдат, боец , ООС
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