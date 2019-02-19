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Битва на параллельных фронтах: когда ждать настоящего обострения между Киевом и Москвой

Сегодня, 15:56

Эксперт прогнозирует активизацию противостояния между Россией и Украиной

Фото: Сегодня
Битва на параллельных фронтах: когда ждать настоящего обострения между Киевом и Москвой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1e5/456/5c41e54566e26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1e5/456/5c41e54566e26.jpg Донбасс Эксперт прогнозирует активизацию противостояния между Россией и Украиной

В ближайший месяц в Украине не стоит ожидать каких-либо обострений на Донбассе. Но к осени, в канун парламентских выборов, ситуация может кардинально измениться. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, боевики будут и затихать, и активизироваться.

"Сейчас никакой напряженности на Востоке Украины не будет, потому что конфликт малой интенсивности, который мы сейчас наблюдаем, предполагает периодические эскалацию и деэскалацию. А если взять в среднем, то оно будет примерно одинаково – один, два, три, пять, десять обстрелов в сутки", – говорит Стариков.

Как считает эксперт, Россия не стремиться сильно влиять на выборы президента. Ей важнее, кто станет главой правительства Украины.

"Российская Федерация может нацелить все свои основные силы на парламентские выборы. Потому что, – одно дело декларировать, а другое дело имплементировать эти изменения в стране, а этим у нас занимается Кабинет Министров. Поэтому основная "бойня" начнется перед парламентскими выборами, чтобы основные пророссийские силы вошли в Кабмин", – продолжает эксперт.

При этом стоит ожидать не обострения боевых действий на Донбассе, а гибридного противостояния.

"Есть информационная, дипломатическая, экономическая, кибер- и собственно классическая война. Основной удар будет наноситься по первым четырем направлением. Это будет не сколько военная составляющая, сколько спецоперации, информационная война, раскачивание общества внутри страны – выступление всяких людей, захват храмов, нападение на кандидатов, вбрасывание глубоких фейков, связанных с дискредитацией всех кандидатов", – предполагает Стариков.

Напомним, 18 февраля, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 10 раз – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Однако ВСУ дали боевикам жесткий ответ – девять оккупантов были уничтожены.

Эксперты считают, что эскалация может быть связан с тем, что боевикам подвезли новое оружие или же они пытаются ответить на успехи ООС, которые наблюдаются в последнее время.

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Тег Россия, выборы, Стариков, обострение, ООС

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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