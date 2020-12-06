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Над "ДНР" запустили огромный флаг Украины (фото, видео)

6 декабря, 21:08

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

К флагу прикрепили 10 тысяч открыток с поздравлениями ко Дню Вооруженных сил Украины

Волонтеры в воскресенье, 6 декабря, запустили огромный флаг Украины с желтыми и голубыми шариками в небо над оккупированной российскими силами Горловкой (Донецкая область).

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Об этом сообщил волонтер Влад Иванов в Facebook.

Акция проведена в честь Дня Вооруженных сил Украины.

"Сегодня вторая часть нашего марафона! В связи с непредвиденными обстоятельствами (поломкой авто) мы изменили несколько маршрут, и сегодня мы подняли флаг над Горловкой!" – написал Иванов.

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Отметим, изначально флаг хотели отправить в небо над Донецком.

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К флагу прикрепили 10 тысяч открыток с поздравлениями ко Дню Вооруженных сил Украины.

"Мы победим! Мы не остановились, мы не опустили руки! Работаем на победу!" - написал волонтер.

Напомним, 5 декабря волонтеры запустили 20-метровый флаг Украины над оккупированным Крымомпочти с 7 тысячами листовок.

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Донбасс акция флаг Украины ОРДЛО
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