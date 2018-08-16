Наев рассказал, сколько Вооруженные силы освободили украинской земли с начала ООС

Украинские военные берут под контроль территории на Донбассе, не нарушая Минских соглашений, отметил командующий военной операцией

С начала проведения операции Объединенных сил на востоке Украины с 30 апреля 2018 года Вооруженные силы взяли под контроль 15 квадратных километров территории в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил командующий объединенных сил Сергей Наев, передает "Громадське".

"В ходе стабилизационных действий с начала ведения ООС нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения с противником, надлежащий уровень безопасности и стабильности во всех районах ведения операции. Оборудование полос обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 квадратных километров украинской территории, с учетом населенных пунктов", – рассказал Наев.

При этом командующий ООС отметил, что украинские военные придерживаются Минских договоренностей и режима прекращения огня, но "адекватно отвечают на провокации РФ".

Тем временем, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе помимо увеличения количества обстрелов со стороны оккупантов фиксируется перемещение тяжелой военной техники боевиков. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Напомним, командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев ранее сравнил ООС с ферзем на шахматной доске.

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