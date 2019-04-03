Накрыли плотным огнем и уничтожили позиции боевиков: видео мощного удара ВСУ

Враг обострил ситуацию на фронте, но получил жесткую "ответку" от украинских воинов

Скриншот.

Накрыли плотным огнем и уничтожили позиции боевиков: видео мощного удара ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/459/c55/5ca459c5512f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/459/c55/5ca459c5512f9.jpg 2019-04-03T10:03:43+03:00 Донбасс Враг обострил ситуацию на фронте, но получил жесткую «ответку» от украинских воинов

Украинские военные нанесли мощный ответный удар по боевикам и уничтожили их позиции. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

Он отметил, что ни обстрелы врага, ни потери украинской армии не останутся безнаказанными для оккупантов.

"В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупантов уничтожены их позиции. Точная цифра безвозвратных и санитарных потерь российско-оккупационных войск уточняется", – написал "Штирлиц".

Отметим, как сообщал штаб Объединенных сил, 2 апреля на фронте было "жарко". Боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное "Минском" вооружение, израсходовав 103 боеприпаса калибров 152, 120 и 82 мм. Но и наши воины не остались в долгу. В результате боев ВСУ потеряли четыре человека, боевики – 11.

В тоже время "Штирлиц" дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.

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