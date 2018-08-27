Напряженные сутки на Донбассе: ВСУ потеряли девять человек, боевики – 10

Сегодня, 07:27

Украинские военные несли потери из-за обстрелов и подрывов на минах

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ
Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

За прошлые сутки, 26 августа, ситуация на Донбассе была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного "Минском" оружия.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Южное, Новотроицкое, Гнутово, Лебединский, Водяное, Широкино.

В районах Крымского, Новотошковского, Троицкого, Гнутово, Водяного оккупанты осущесвили пять обстрелов позиций ОС из запрещенных "Минском" минометов и ствольной артиллерии.

При обострении ситуации подразделения Объединенных сил открывали огонь для подавления огневых средств противника.

Вследствие обстрелов двое наших защитников были ранены, еще двое – получили боевые травмы.

Также вчера в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один – боевое травмирование.

Еще двое военнослужащих погибли и один получил боевую травму с личной неосторожности вследствие срабатывания взрывного устройства.

По данным разведки, три оккупанта уничтожены, семеро – получили ранения.

Ночь на 27 августа в районе проведения операции Объединенных сил прошла без применения тяжелого вооружения, однако противник дважды открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Павлополя и Водяного.

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Напомним сутками ранее, 25 августа, противник 33 раза атаковал позиции украинской армии, но ВСУ наказали боевиков за атаки из запрещенного оружия – один оккупант уничтожен и троих ранили.

Также  сообщалось, что 24 августа боевики ударили артиллерией по украинским военным. Оккупанты на Донбассе применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение – крупнокалиберные минометы и ствольную артиллерию. Всего было совершено 39 обстрелов. Ответным огнем три боевика были уничтожены, а шестеро получили ранения.
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Источник:

"Сегодня"

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