"Нас сделали изгоями по всему миру" – жители Донецка о четырех годах оккупации

О разочаровании некоторых жителей Донбасса, которые видели себя "жителями ДНР", получали паспорта и пугали детей "украинской хунтой" (что, впрочем, не мешает ездить "в гости к хунте" за пенсиями, пособиями, оформлять украинские свидетельства о рождении и смерти, а также закупаться в супермаркетах всем, от салфеток до дорогих вин) – и говорить уже нечего. Не оправдались ожидания. В день 11 мая, который назван на оккупированных территориях "Днем республики" и считается праздником, это ощущается особенно остро.

На нелегитимном "референдуме" 11 мая 2014 года стоял вопрос о признании "независимости ДНР и ЛНР". Однако многие расценили это как вопрос "Не желаете ли присоединиться к России?" До сих пор непонятно, как можно было расценить это именно так, и почему… При этом Россия особо не высказывала желания присоединить к себе странный регион. Официоз в виде поддержки "выбора народа Донбасса" с телеэкранов был, а конкретно "да, присоединяйтесь" – не было. И не будет.

"Уже никто не верит в присоединение. И повторяют то, что мы им говорили четыре года назад: дотационный регион с дорогущим по себестоимости углем России не нужен – у нее есть Кузбасс. Присоединять к себе миллионы голодных ртов, из которых большая часть – пенсионеры, никто не собирается", – уверяет житель Донецка Константин Левшин.

Понимая это, главари боевиков все силы бросают не на улучшение жизни людей, а на очернение жизни в Украине по принципу "а у других еще хуже". Однако особого результата не видно.

"Очень часто нам преподносят как достижение, мол, нет "ненавистной мовы" и никто не заставляет наряжаться в вышиванки. Хочется крикнуть таким в уши: "Украинский язык в "конституции ДНР" назван вторым государственным!" Ну, а насчет вышиванки вообще перебор: по-видимому, в "дээнэрии" национальная одежда – военная форма, – продолжает дончанин. – Что еще? Говорят, что российских каналов в Украине нет, все запрещены. Да полно, лично сам видел. А попробуйте найти в Донецке хотя бы один украинский канал. Немного только радио прорывается какое-то – и все".

Под запретом не только все что касается Украины как государства. Жители рассказывают, что боевики впадают в ярость при виде сочетания желтого и голубого цветов. Например, во время открытия магазина в одном из небольших оккупированных городов композицию из воздушных шаров, куда входили не только желтые и голубые шарики, представитель администрации грубо потребовал убрать до начала праздника открытия.

"Всех, кто имеет отношение к Украине, выгоняют или не дают спокойно жить и работать. Даже Ахметову запретили раздавать гуманитарную помощь, хотя что тут такого – старики да мамы молодые получали продукты, никто ни за что не агитировал. Но нет, поперек горла это встало нашим "властям", будь они трижды прокляты!" – говорит инвалид I группы Анатолий Иванович Степняк.

За четыре года жители Донецка пережили немало. Они видели войну, видели, откуда идет стрельба и кто ставит гранатометы возле их подъездов. Видели, как "Грады" стреляют в разные стороны, имитируя "ответку".

Узнали значение слова "отжим" и второе значение слова "подвалы". Теперь это не просто сухое прохладное место для складирования консервации, а пыточные камеры для инакомыслящих.

Дончане знают, как выжить без воды, электричества, тепла и газа. Без телефонной связи и интернета. Без возможности выехать из города и поехать куда хочется. Без авиа и железнодорожного сообщения.

Все это им щедро отсыпали захватчики. Они же сокрушаются, что на подконтрольной Украине территории таких как они хватают на улицах и отдают под суд.

"Если бы этих уродов из организации "Донецкая республика", которые до войны спокойно ходили по Донецку со своими флагами, тогда еще забрали и отдали под суд, не было бы у нас этого кошмара, – говорит дончанин Юрий Левченко. – Если бы в 2014 году украинская армия дала отпор захватчикам – все было бы нормально сейчас. Но мы получили удар откуда не ждали – от России. И нас сделали изгоями по всему миру…"

Напомним, как мы сообщали ранее, за сутки 10 мая боевики совершили 55 обстрелов украинских позиций, и в том числе из орудий калибра 152 мм. Вражеским огнем были ранены трое бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что 9 мая только на Авдеевском направлении противник потерял пять человек погибшими и семь ранеными, о чем рассказали в штабе операции Объединенных сил.

Также напомним, что 9 мая боевики на Донбассе пошли на штурм. В результате атак боевиков погиб один военнослужащий ВСУ, еще пятеро получили ранения, а один – боевую травму.