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Насилуют, бьют током и травят газом: в Украине начали расследовать пытки населения "ЛНР"

7 октября, 19:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Невиновных местных жителей заставляют признаваться в шпионаже в пользу Украины

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту жестокого обращения и пыток гражданского населения оккупированных территорий Луганской области.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что грубые нарушения были задокументированы в отчете ООН "О ситуации с правами человека в Украине".

Согласно предоставленным материалам, представители подконтрольного России министерства госбезопасности и министерства внутренних дел так называемой ЛНР незаконно задерживают граждан и, удерживая в подвалах, заставляют признаваться в "шпионаже" в пользу Украины и "сотрудничестве" с СБУ.

"Гражданское население подвергают пыткам и применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и методы удушения газом. Задержанных лишают пищи и доступа в туалет. Для устрашения людей участники военизированных формирований угрожают физической расправой", - сообщили на сайте.

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Пострадавших жителей Луганска и области уже установили. Виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что прокуратура Луганской области установила около 600 человек, пострадавших от пыток боевиков на Донбассе.

Также мы писали, что пленный украинец вскрыл себе вены из-за пыток в СИЗО на Донбассе.

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насилие Луганская область оккупанты Офис генпрокурора
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