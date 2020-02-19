Наступление боевиков и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Фото: Минобороны

За прошлые сутки, 18 февраля, боевики 22 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще шестеро – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил три обстрела:

рядом с Березовым ударили из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Широкино стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Пищевика велся огонь из миномета калибра 82 мм – противник выпустил 3 мины, а также вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано девятнадцать обстрелов:

шесть раз вблизи Крымского стреляли из 120-мм минометов – враг выпустил 61 мину, еще 10 мин с миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета;

четыре раза рядом с Новотошковским велся огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм – 45 снарядов, 122-мм артиллерии – 15 снарядов, минометов калибра 120 мм – 17 мин, а также 56 выстрелов из вооружения танка;

дважды в районе Орехового боевики ударили из ствольной артиллерии калибра 152 мм – 22 снаряда, 122-мм артиллерии – 28 снарядов, минометов калибра 120 мм – 61 мина, 82-мм минометов – 30 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем;

два обстрела боевики устроили вблизи населенного пункта Хутор Вольный. Там велся огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм – 4 снаряда, 120-мм минометов – 23 мины, 82-мм минометов – 25 мин, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза неподалеку Золотого-4 стреляли из минометов калибра 120 мм – враг выпустил 3 мины, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Попасной стреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм – 16 снарядов и минометов калибра 82 мм – 18 мин;

в районе Луганского оккупанты применили 82-мм минометы – 2 мины;

рядом с Новолуганским велся огонь из миномета калибра 82 мм – 2 мины, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме этого, вблизи Орехового враг попытался штурмовать украинские наблюдательные посты, но ВСУ отбили атаку.

"Вчера, 18 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четыре защитника получили ранения и еще двое – боевое поражение", – рассказали в ООС.

По данным разведки, боевики тоже понесли потери – четыре человека были уничтожены и еще шестеро получили тяжелые ранения.

Ранее "Сегодня" писали о том, что 18 февраля стало наиболее жарким за последнее время на Донбассе.

Стало известно, что во время наступления боевиков на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов, служивший в 72-й ОМБр. Кроме того, четверо военнослужащих бригады "Черных запорожцев" получили ранения.

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