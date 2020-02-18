Почему боевики пошли в наступление на Донбассе: три возможные причины

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Утром 18 февраля стало известно, что боевики на Донбассе пошли на прорыв. Как сообщил штаб Объединенных сил, противник атаковал позиции украинской армии и попытался прорвать линию разграничения в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.

"Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять – тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", – сообщили в ООС.

Читайте в специальном материале сайта "Сегодня", что может стоять за попыткой прорыва и как дальше будут развиваться события.

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Кремль принуждает Киев к диалогу с сепаратистами

Россия осуществляет военное давление на Украину, чтобы создать диалог между Киевом и сепаратистами. Такое мнение высказал генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко. По его мнению, такие действия в конечном счете должны привести к легитимизации незаконных вооруженных формирований на востоке страны.

"Это связано с тем, что россияне осуществляют давление с использованием военной силы на украинскую сторону для того, чтобы посадить за стол переговоров с сепаратистами. Это, в свою очередь, должно привести к легитимизации руководства так называемых "республик". С другой стороны, показать неучастие России в этой войне, перевод войны юридически в "гражданскую", а также – подготовить основания для проведения берлинской встречи, или отказ от нее на основании того, что Украина не выполнила еще соответствующие решения по предыдущей встрече", – говорит Романенко.

Экс-замначальника штаба ВСУ не исключает, что провокация могла быть совершена перед заседанием Совбеза ООН по Минску,

"Они используют все. Они достаточно опытны в международных делах, сильны в этом, богаты. Используют свои экономические возможности, финансовые, возможности к подкупам. Это не раз доказывалось и показывалось. Они хотят дискредитировать работу "Минской площадки", особенно позицию Украины и ее союзников в этом вопросе. Выводить это будут на мировой уровень, добиваться легитимизации своего видения ситуации в Украине и перспектив преодоления, как они это называют, "гражданской войны", – рассказал эксперт.

Почему не сработала разведка?

Обострение может быть приурочено к пятилетию выхода украинских военных из окружения в районе Дебальцево. Такое мнение сайту "Сегодня" высказал военный эксперт Олег Стариков. Он указывает на три важных составляющих произошедшей эскалации:

"Во-первых, Российская Федерация приурочила данную провокацию к годовщине вывода наших войск из Дебальцево, чтобы дискредитировать не только Украину, но и ВСУ. Во-вторых, РФ использует методы принуждения силой, чтобы украинская сторона шла в фарватере всех требований Кремля по выполнению Минских соглашений так, как этого требует РФ. В-третьих, к большому сожалению, наши Вооруженные силы не дали жесткий отпор с использованием ствольной и реактивной артиллерии в отношении подразделений, которые нарушили перемирие и вошли в зону, из которой мы временно отошли по Минским договоренностям перед встречей в Париже", – говорит эксперт. В тренде "Накрывают квадраты, как в 2015": реакция политиков и экспертов на атаку боевиков

Он также задается вопросом: почему не сработала разведка? Ведь большое наступление требует большой подготовки, которую невозможно не заметить.

"Мне непонятно, почему не сработала наша разведка, так как было нападение на четыре опорных пункта, силы составляли 1 к 3. То есть, на нас напала целая батальонно-тактическая группа с вооружением. Не заметить ее концентрации и выхода на боевые позиции было невозможно. Я думаю, сейчас командование ОС должно разобраться, почему не сработала разведка. Но самое основное – наши ВСУ должны были дать жесточайший отпор с помощью реактивной и ствольной артиллерии, потому что они вторглись на нашу территорию в нарушение всех договоренностей. Если бы наши войска это сделали, это привело бы к шоку, и впредь такого со стороны 1-го и 2-го "армейских корпусов" Южного военного округа РФ не повторилось бы", – говорит Стариков.

В то же время военный обозреватель предостерегает украинцев от паники, и утверждает, что большой войны ждать не стоит.

"Никаких обострений на Донбассе высшего тактического уровня не будет. Так как вооруженный конфликт переведен в конфликт малой интенсивности после подписания Петром Порошенко "Минска-2". Такой конфликт не подразумевает боевых столкновений между подразделениями выше тактического звена. Поэтому никакой опасности для территориальной целостности и суверенитета нет, так как у нас там находится группировка численностью примерно как один-два армейских корпуса РФ. А такие провокации – эскалации и деэскалации будут продолжаться волнами", – говорит Стариков.

Кремль послал Киеву "толстый намек"

Обострение в очередной раз показало, что оккупанты не намерены договариваться с Киевом. Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", подполковник запаса ВСУ Юрий Карин рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Сегодняшняя кровавая подлость со стороны "братушек" из сопредельного государства – толстый намек нынешним украинским властям об окончании цветочно-конфетного периода в их отношениях. Хищник дал понять, что с едой не разговаривает", – говорит аналитик.

По его мнению, учитывая гибридный характер российской агрессии, следует понимать, что сегодняшние события всего лишь применение Кремлем военного фактора, как вспомогательного инструмента при оккупации нашей страны.

"Сегодня военный преступник Путин, в глазах которого умудрились разглядеть желание завершить войну, попросту размазал все мирные инициативы нынешних украинских властей. Тем самым дав старт очередной волне расшатывания ситуации внутри страны с помощью уже другого инструментария – информационного, экономического и прочих методов влияния на украинское общество. Которые в идеале должны привести к власти в Украине московских марионеток. Прочие результаты работы российских спецслужб по разжиганию гражданского противостояния вплоть до кровопролития, естественно, приветствуются", – говорит координатор "Информсопротивления".

Он также обратил внимание, что сегодняшнее наступление российских оккупационных войск накануне созванного самим агрессором заседанию СБ ООН по надуманному обвинению Украины, говорит о полной недоговорибельности оккупанта.

"Ни с кем, ни о чем Путин договариваться не будет. Ему интересна лишь капитуляция на его условиях", – резюмировал Юрий Карин. Реклама

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