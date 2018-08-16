Наступление ВСУ или политика: почему боевики не мешают украинским военным на Донбассе

В передвижении украинских подразделений к линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил прослеживается в большей степени политическая, нежели военная составляющая.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, полковник запаса, экс-работник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов.

"В том, что мы передвигаем войска к линии разграничения, я усматриваю более политическую составляющую, чем военную. Потому что с точки зрения проведения военной операции надо было бы взять под контроль линию разграничения и, допустим, на дистанции до 1 км максимум выбрать наиболее выгодные для украинской армии позиции, сформировать линию обороны, укрепляя ее в инженерном отношении", – отметил Жданов.

По мнению военного эксперта, в таком случае силы ООС могли бы гарантировать защиту подконтрольной территории, а с другой стороны "для Путина мы бы создали невозможность проведения успешной наступательной операции на такую подготовленную и глубоко эшелонированную оборону наших войск".

"Просто сейчас там, где российским оккупационным войскам мы мешаем, они нам устраивают "кровавые бани", как это было на Ясиноватской развязке, на Светлодарской дуге и в других пунктах. Если в Золотом мы не мешаем боевикам, значит, не было усилений обстрелов по нам, ни нанесения потерь", – сказал полковник.

Также, по его словам, существует доля популизма в словах некоторых отечественных политиков, которые хвастают успехами украинских военных вблизи линии разграничения на Донбассе.

"Мы ничего не отвоевывали у боевиков и никого не выбивали с позиций террористов. На 90-100% присутствует доля популизма в заявлениях наших политиков, что мы у кого-то что-то отвоевываем. Существует линия разграничения, зафиксированная Минскими соглашениями. Ни один солдат – ни с той, ни с нашей стороны не пересек эту линию ни на сантиметр. Иначе ту сторону, которая первой пересечет линию разграничения, обвинят в срыве "Минска-2" и мирного урегулирования конфликта", – объяснил он.

Жданов добавил, что слова "наступление" и "отвоевывать" являются неуместными, потому что Россия их может трактовать как нарушение Минских соглашений со стороны Украины.

"С одной стороны мы вроде как "отвоевываем" территорию и хвастаемся победами, а с другой стороны у нас в Минске официальный представитель президента Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе – экс-президент Леонид Кучма – ведет переговоры об отведении сил сторон от линии разграничения. То есть это выглядит парадоксально", – резюмировал он.

Напомним, командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что с начала проведения ООС на Донбассе взяли под контроль 15 квадратных километров территории в зоне боевых действий.

Также напомним, сайт "Сегодня" сообщал, чем операция Объединенных сил отличается от Антитеррористической операции, закончившейся 30 апреля 2018 года.