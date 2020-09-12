Натерпелся: боевик из "ЛНР" объяснил, почему вернулся в Харьков спустя 8 месяцев "службы"

60-летний Владимир Алиев вернулся в родной Харьков после 8 месяцев службы в группировке "ЛНР". На оккупированной территории его возвращение сначала подали как похищение украинской стороной, а затем внесли мужчину в список "предателей".

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В сложной истории Алиева разбиралась журналистка "Сегодня" Анна Бровко.

"Боевой путь" Владимира Алиева начался в 2014. Тогда он успел повоевать на стороне боевиков, за что позже был привлечен к ответственности.

Затем через "обмен пленными" Владимир снова оказался на оккупированной территории. Мужчина не нашел работы, кроме как в подразделении боевиков. Так он снова оказался на "службе".

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"В "армию" люди идут только для того, чтобы прокормить свои семьи, другого заработка нет. Рабочие места сокращаются, зарплата очень низкая. Многие хотят вернуться, но боятся", – рассказывает Владимир Алиев.

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Владимир "натерпелся", и решил при первой возможности вернуться домой. Собрался с духом, пересек границу в пункте пропуска "Гоптовка" и отправился в родной Харьков. На оккупированной территории его внесли в базу "преступников киевского режима". В родном Харькове он живет спокойной жизнью благодаря программе "Тебя ждут дома". Подробнее об этом смотрите в сюжете:

Напомним, на Донбассе минувшие сутки, 11 сентября, прошли спокойно – боевики не нарушали режим прекращения огня.

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