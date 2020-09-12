Натерпелся: боевик из "ЛНР" объяснил, почему вернулся в Харьков спустя 8 месяцев "службы"

60-летний Владимир Алиев вернулся в родной Харьков после 8 месяцев службы в группировке "ЛНР". На оккупированной территории его возвращение сначала подали как похищение украинской стороной, а затем внесли мужчину в список "предателей".
В сложной истории Алиева разбиралась журналистка "Сегодня" Анна Бровко.
"Боевой путь" Владимира Алиева начался в 2014. Тогда он успел повоевать на стороне боевиков, за что позже был привлечен к ответственности.
Затем через "обмен пленными" Владимир снова оказался на оккупированной территории. Мужчина не нашел работы, кроме как в подразделении боевиков. Так он снова оказался на "службе".
"В "армию" люди идут только для того, чтобы прокормить свои семьи, другого заработка нет. Рабочие места сокращаются, зарплата очень низкая. Многие хотят вернуться, но боятся", – рассказывает Владимир Алиев.
Владимир "натерпелся", и решил при первой возможности вернуться домой. Собрался с духом, пересек границу в пункте пропуска "Гоптовка" и отправился в родной Харьков. На оккупированной территории его внесли в базу "преступников киевского режима". В родном Харькове он живет спокойной жизнью благодаря программе "Тебя ждут дома". Подробнее об этом смотрите в сюжете:
Напомним, на Донбассе минувшие сутки, 11 сентября, прошли спокойно – боевики не нарушали режим прекращения огня.
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