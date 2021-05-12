Українська
$ 27,67
33,67
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Навязывают им идеологию сепаратизма. Боевики на Донбассе привлекают детей к боевым действиям

12 мая, 14:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За весь период вооруженного конфликта были осуждены 54 несовершеннолетних гражданина Украины, заявил Мамедов

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбассе боевики активно привлекают детей к боевым действиям и навязывают им идеологию сепаратизма и "русского мира".

Реклама

Об этом в интервью "Цензор.Нет" заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, боевики с 2014 года применяют практику вербовки и привлечения несовершеннолетних в состав незаконных вооруженных формирований РФ.

За весь период вооруженного конфликта были осуждены 54 несовершеннолетних гражданина Украины.

В тренде
Харьковский "слуга народа" Тимчук устроил драку на улице – СМИ (фото, видео)
Фото: newsroom.kh.ua, truexanews

"Часть из них проходила обучение в таких ВПК, которые в 2014-2015 годах возникали стихийно, а позже уже начали работать централизовано. Это серьезное нарушение международного гуманитарного права", – рассказал Мамедов.

Реклама

Он отметил, что детей обучают, как применять определенные виды пехотного вооружения – автомат Калашникова, ручные гранаты.

Как мы писали ранее, в ОРДЛО оккупанты активно выдают украинцам российские паспорта. По данным российского МВД, лишь за последние два года около 500 тысяч жителей оккупированных территорий стали гражданами России.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Ямы подпортили праздник. Оккупанты в Луганске провели военный парад на убитых дорогах (фото)
Ямы подпортили праздник. Оккупанты в Луганске провели военный парад на убитых дорогах (фото)Донбасс
Притула показал уничтожение на Донбассе боевика с
Притула показал уничтожение на Донбассе боевика с "голой ср*кой" (видео)Донбасс
Сталин, российские флаги и
Сталин, российские флаги и "путлерюгенд": как в оккупированных Крыму и Донецке отмечают 8 мая (фото)Украина
Начала пляжный сезон: в Славянске женщина голышом гуляла по улице (видео)
Начала пляжный сезон: в Славянске женщина голышом гуляла по улице (видео)Донбасс
На границе с Россией обнаружили сумки с парашютами (фото)
На границе с Россией обнаружили сумки с парашютами (фото)Донбасс
На Пасху оккупанты атаковали ВСУ
На Пасху оккупанты атаковали ВСУДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять