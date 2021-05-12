Навязывают им идеологию сепаратизма. Боевики на Донбассе привлекают детей к боевым действиям

За весь период вооруженного конфликта были осуждены 54 несовершеннолетних гражданина Украины, заявил Мамедов

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбассе боевики активно привлекают детей к боевым действиям и навязывают им идеологию сепаратизма и "русского мира".

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Об этом в интервью "Цензор.Нет" заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, боевики с 2014 года применяют практику вербовки и привлечения несовершеннолетних в состав незаконных вооруженных формирований РФ.

За весь период вооруженного конфликта были осуждены 54 несовершеннолетних гражданина Украины.

"Часть из них проходила обучение в таких ВПК, которые в 2014-2015 годах возникали стихийно, а позже уже начали работать централизовано. Это серьезное нарушение международного гуманитарного права", – рассказал Мамедов.

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Он отметил, что детей обучают, как применять определенные виды пехотного вооружения – автомат Калашникова, ручные гранаты.

Как мы писали ранее, в ОРДЛО оккупанты активно выдают украинцам российские паспорта. По данным российского МВД, лишь за последние два года около 500 тысяч жителей оккупированных территорий стали гражданами России.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией