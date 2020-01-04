Назвал Донбасс оккупированным – получил 16 лет тюрьмы: появился рассказ освобожденного пленника

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На Донбассе боевики бросили за решетку преподавателя философии, который в своих публикациях для украинских средств массовой информации рассказывал об оккупации города.

По словам Олега Галазюка, освобожденного из плена боевиков в рамках обмена 29 декабря, уголовное дело против него основывалось на том, что он назвал Донбасс оккупированной Россией территорией, сообщает Радио Свобода.

Мужчина был преподавателем и одним из авторов рубрики "Письма с оккупированного Донбасса", писал под псевдонимом Мирослав Тямущий. Боевики его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

"Задержания вот эти незаконные проводятся еще по статьям украинского кодекса – "Борьба с организованной преступностью". То есть публикация материалов приравнивалась к "бандитизму" и "созданию организованных преступных группировок", – рассказал он.

По словам Галазюка, боевики обвиняли его в том, что "моя преступность заключалась в том, что очевидные для всего мира вещи – как то, что это оккупированные территории – приравнивались к "разжиганию межнациональной розни" и также к "экстремизму".

"Так и пишут, что я совершил преступления, я кстати называл своими именами, то есть, что "ДНР" – это территория, не признана миром, она оккупирована Россией. Был еще вывод так называемого "эксперта", который я обжаловал. По этим выводом приравнивалось то, что я взял слово "ДНР" в кавычки, к преступлению. Я планировал написать статью, которая так и называется: "За кавычки в слове "ДНР" – 16 лет", – рассказал бывший пленник.

Напомним, не так давно на Донбассе украинские военные уничтожили еще одного боевика, который воевал на стороне террористов "ДНР". Погибший террорист имел отношение к пыткам пленных.

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