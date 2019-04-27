Названа причина взрыва на шахте под Луганском

Трагедия унесла жизни 17 горняков

Фото: Фото: Facebook Eugeny Spirin.

Причиной взрыва на шахте "Схидкарбон" под Луганском стало нарушение техники безопасности. Об этом заявил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"По моей информации, уже есть данные на 90%, что была превышена концентрация газа метана. То есть, была нарушена система техники безопасности и не проводились работы для того, чтобы не было скопления метана в выработках, где работают люди. Нужно постоянно проводить профилактику, чтобы этого не произошло. Но это отвлекает людей, а их там немного, это мини-шахта, там 20 человек. То есть, отвлекаясь, они занимались этими работами, а не добычей угля, владельцу шахты это не выгодно", - сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Также он отметил, что взрыв на шахте был не один. По словам Лисянского, сначала после первого мощного взрыва прогремело еще два локальных. Эти взрывы привели к обрушению породы, и под завалами оказались 17 человек.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что горноспасатели МЧС РФ отправились в Луганск для помощи местным коллегам в спасении горняков с аварийной шахты. Кроме того, сообщалось, что авария произошла на глубине около 300 метров.

Напомним, не так давно в Донецкой области на шахте "Покровская", что в пгт Удачное, произошел взрыв, в результате которого пострадали семь горняков. ЧП произошло из-за взрыва метано-воздушной смеси. К месту происшествия для проведения спасательных работ бросили военизированные горно-спасательные отряды.

Также мы сообщали, что один шахтер погиб и двое пострадали в результате аварии на шахте в Красноармейске.

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