Названо число жителей оккупированого Донбасса с паспортами "Л/ДНР" или России

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34,8% жителей оккупированного Донбасса имеют паспорта так называемых "Д/ЛНР", еще 6,8% людей получили российский паспорт. Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и Зеркала недели, проведенном при помощи компании New Image Marketing Group.

При этом более 42% проживающих за линией фронта никогда не думали о возможности получить российский паспорт. Если сопоставить число все еще граждан Украины и тех, кто никогда не думал о российском паспорте, разница будет в 14,8%.

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"И это абсолютно реальная группа людей, которые в настоящее время уже рассматривают возможность получения российского паспорта. Дальше — больше. 34,2 % — признали, что хотели бы иметь у себя красную российскую книжку. А у 7,4% — российский паспорт уже в кармане", — говорится в исследовании.

Напомним, несмотря на то что президент России Владимир Путин только в мае подписал указ о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства гражданам Украины, этот процесс могут упростить еще больше.

На паспортизацию Донбасса президент Владимир Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

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