Названы два условия для успеха операции Объединенных сил на Донбассе

Утверждение основных параметров оборонного бюджета Украины на 2019 год в целом можно оценить положительно.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Александр Билецкий.

"В нашем случае единственным вариантом побеждать является стратегия и развитие собственных Вооруженных сил, а также спецслужб, которые воюют с врагом. Если двигаться в этом направлении, то будет очень продуктивно", – назвал эксперт два условия для успеха операции Объединенных сил на Донбассе.

Комментируя утверждение СНБО комплекса мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей (в частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и др.), эксперт сказал: "К сожалению, решение, действительно немного является запоздалым, но в любом случае, лучше поздно, чем никогда, потому что про Азовское море уже говорили давно".

"Однако если есть какие-то положительные шаги и появляются хотя бы, если не стратегические, то оперативно-тактические вещи по Азовскому морю, это оценивается крайне позитивно", – добавил Билецкий.

Как сообщалось, на заседании СНБО 6 сентября были утверждены основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год. Всего на нужды сектора национальной безопасности и обороны будет направлено более 5% ВВП. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, одним из важных приоритетов бюджета на следующий год определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих.

Также среди приоритетных направлений финансирования на следующий год определено выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке новых образцов вооружения и военной техники, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, крылатых ракет) усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Кроме того, предусматривается реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, меры по развитию и модернизации спецсвязи и защите информации; выполнению Национальной разведывательной программы на 2016-2020 гг.; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью и тому подобное.

Финансирование сектора безопасности и обороны Украины в 2019 году, исходя из прогнозов Кабинета министров, составит около 200 млрд грн.

Отметим, расходы по линии Министерства обороны в 2018 году, по сравнению с 2017-м, выросли почти на 25% и составили более 86 млрд грн. На обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины и подготовку войск в бюджете-2018 заложено почти 60 млрд грн, причем половина из этой суммы – 30 млрд грн, – это зарплаты военных.

Напомним, 21 июня в Украине был принят стратегический закон о нацбезопасности. Теперь высокие расходы на оборону закрепляются законодательно, а полномочия и зоны ответственности СБУ изменятся, причем контролем за действиями спецслужб займутся в парламенте.

Так, этот закон устанавливает минимальное количество денег, которое правительство должно выделять на безопасность – 5% от ВВП, из которых 3% ВВП должны идти исключительно на оборону.