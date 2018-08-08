Не было даже кровати: на Донбассе родители растили троих детей в нечеловеческих условиях

Сегодня, 11:12

Горе-родителей уже лишили родительских прав


Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В городе Славянск Донецкой области родители растили троих детей в ненадлежащих условиях из-за чего супругов лишили родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Двое мальчиков 11 и 13 лет, а также их девятилетняя сестра не имели элементарных гигиенических навыков. Дети спали на полу, ибо мебели и кровати в доме не было. Сами родители не работали, не обеспечивали детей полноценным питанием и лечением в случае болезней. Из-за этого местный суд лишил супругов родительских прав.

На данный момент мальчиков и девочку забрали от безответственных родителей. Дети находятся в Центре социально-психологической реабилитации, где пройдут обследование с целью установления их физического и психологического состояния.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области мать держала двоих детей в полной антисанитарии и без еды. Полицейские составили в отношении горе-матери административный протокол по ст. 184 ("Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей").

Кроме того, на Южном вокзале в Харькове девятилетняя девочка пять дней следила за матерью, которая пьяная спала на лавочке


 
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