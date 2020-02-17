"Не до сала, не до рыбки": в Сети показали пустующие рынки Донецка (видео)

Житель оккупированного Донецка показал, как выглядит сейчас рынок в городе и какие там цены на товары. Видео он опубликовал на своем канале в YouTube "Виконста".

Автор видео направился на Центральный рынок, еще его называют "колхозный". По словам блогера, раньше здесь было все. Однако сейчас множество "ракушек" закрыты.

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Далее он зашел в здание, где также размещены торговые точки. Кроме самих продавцов, людей там практически нет. Также большинство товаров прикрыты тентами.

На записи показали и цены на товары. Так, стоимость сыра там составляет от 750 до 2000 рублей (289-772 гривны). Мясные изделия обойдутся дешевле – от 500 до 1500 рублей (193-579 гривен).

Напомним, ранее в сети появилось видео разоренной оккупированной Горловки, которая до оккупации была одним из самых промышленных городов Донбасса и имела статус города областного значения в Донецкой области.

Кроме того, в Сети сравнили цены на продукты питания в Донецке и Киеве – в магазин в оккупированном городе пошел блогер Владимир Золкин и снял это на видео. Отметим, что ключевую роль в ценообразовании в городах играет зарплата их жителей. В Донецке она составляет около 6 тысяч гривен, а в Киеве намного выше – почти 16 тысяч гривен.

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