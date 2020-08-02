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Немирное перемирие: оккупанты снова нарушили режим тишины на Донбассе

2 августа, 07:55

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украинские бойцы на провокации боевиков не поддались

Несмотря на заключенное в Минске перемирие на Донбассе, боевики продолжают обстрелы.

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Как сообщают в пресс-центре Объединенных сил, 1 августа на линии соприкосновения зафиксировали три нарушения режима тишины, правда, все обстрелы были неприцельными.

Кроме того, вечером российские оккупанты попытались спровоцировать наших защитников у населенного пункта Пески из стрелкового оружия, но украинские бойцы не поддались на провокации и огонь в ответ не открывали.

И хотя потерь из-за обстрелов нет, двое военнослужащих из состава Объединенных сил накануне были травмированы – один получил осколочные ранения, задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй травмировал руку на одном из опорных пунктов. Обоих пострадавших госпитализировали и оказали медпомощь.

На место случившегося прибыл руководящий состав воинской части, а также рабочая группа военной службы правопорядка, которая приступила к выяснению обстоятельств.

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"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают надежно держать линию обороны и соблюдать режим прекращения огня", – резюмировали в ООС.

Напомним, что еще днем ранее на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Новое перемирие вступило в силу 27 июля. Насколько велики шансы, что оно не пополнит список "очередных", и каковы варианты развития событий, читайте в материале "После перемирия: чем могут закончиться новые договоренности по Донбассу" на нашем сайте.

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