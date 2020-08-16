Не выдержал издевательств: представитель боевиков сдался украинским военным

Представитель так называемой "народной милиции ЛНР" перешел линию разграничения на Донбассе, где с 27 июля установлен новый режим тишины. Мужчина сдался украинским военным. Об этом сообщил офицер ВСУ Сергей Нещадим на своей странице в Twitter.
По словам Нещадима, сдавшийся не выдержал издевательств в войсках оккупантов.
"Не выдержав издевательств и произвола в российско-оккупационных войсках, один из представителей нарЯдной милиции ЛиНяРы решил сдаться ВС Украины и перешел линию разграничения", – написал Нещадим.
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Напомним, 12 августа на Донбассе погиб разведчик. В Оперативном командовании "Север" озвучили странную причину смерти бойца.
А 13 августа на Донбассе подорвались украинские военные. Погиб 50-летний боец 42-го батальона территориальной обороны, старший сержант Сергей Похович ("Седой").
Также сайт "Сегодня" сообщал, что ранее президент Владимир Зеленский побывал на Донбассе. О чем говорил глава государства, узнавайте из видеосюжета:
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