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Нефть и "свои люди" – как Россия планирует давить на Украину

Сегодня, 07:08

По словам эксперта, Россия готова использовать любые методы для возвращение Украины в свое лоно

Фото: amurburg.ru
Фото: amurburg.ru.

Россия пытается присоединить Украину к новому союзному государству и остановить ее продвижение к НАТО. Для этого она готова использовать любые методы.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал офицер резерва, заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

По его словам, Кремль активно использует экономические методы. К примеру, 18 апреля Россия ввела запрет на экспорт российской нефти в Украину. Сюда же можно отнести и ситуацию с "Северным потоком – 2".

"Россия ведет планомерную войну против стран Запада и против Украины. Нефть и "Северный поток – 2" – это все часть войны", – говорит Гай.

Как считает эксперт, помимо экономических методов, Россия хочет оказывать влияние и на политику Украины.

"Если удастся увеличить количество более лояльных к России украинских политиков, то у них будет все необходимые компоненты для расширения агрессии и продвижения", – добавляет волонтер.

Также не стоит забывать о военной составляющей, продолжает Гай.

"Сейчас они создали новые военные базы у границ с Украиной, создали инфраструктуру, например, провели дороги военного назначения, подвели новые батареи ПВО, ракеты средней дальности, увеличили военно-морскую группировку, провели массовое обучении военных. И теперь демонстрируют, что готовы на более радикальные действия в Украине", – подытожил он.

Напомним, бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что независимо от того, как закончатся президентские выборы в Украине, европейский курс страны не изменится и точно не переориентируется в сторону России.

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Тег нефть, Россия, война, кремль, планы, Украина, давление, агрессия, Северный поток 2, гай

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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