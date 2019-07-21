Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Неизвестные "заминировали" КПВВ "Майорское": людей эвакуировали

21 июля, 10:40

Территорию пункта пропуска обследовали с помощью обученных собак

Фото: ГПСУ

Сегодня, 21 июля, неизвестные "заминировали" пункт пропуска "Майорское". Об этом сообщили на сайте ГПСУ.

По информации ведомства, в 06.45 в Нацполицию поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Для обеспечения безопасности людей пропуск через линию разграничения приостановили в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут".

Все гражданские лица, которые пересекали линию разграничения в контрольном пункте, и личный состав эвакуировали. 

Работу КПВВ возобновили в 09:35. Административные здания и прилегающую местность полностью группа разминирования ГСЧС обследовала с помощью специально техники и обученных служебных собак. Опасных предметов не обнаружено. Пропуск лиц и транспортных средств полностью восстановили.

Для быстрого пропуска автомобилей и людей через КПВВ привлекли дополнительные наряды работников.

Остальные контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил работают в штатном режиме.

Напомним, на этой неделе неизвестные уже "минировали" КПВВ "Майорское". Сообщение о минировании поступило перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда, в 05.45. Гражданских лиц, которые ожидали начала работы, и весь персонал эвакуировали.

Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз " минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны") . Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров . Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев был в Святошинском районе.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взрывчатка, минирование территорий, Майорское, кпвв

Вы сейчас просматриваете новость " Неизвестные "заминировали" КПВВ "Майорское": людей эвакуировали". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В очередях на КПВВ на Донбассе собрались более 100 автомобилей

21 апреля, 09:14

На данный момент все пункты работают в штатном режиме

Минирование в центре Киева не подтвердилось – МВД Украины

14 апреля, 18:06

В МВД заявили, что информация о минировании не правдивая

На Донбассе в очереди на КПВВ умер пенсионер

12 апреля, 15:00

Медиками была констатирована смерть

На линии разграничения закрыт пункт пропуска "Гнутово"

6 апреля, 10:42

Сейчас на пункте пропуска проходят ремонтные работы

Как есть жареную картошку и не толстеть

Гройсман рассказал о цене на газ для населения осенью

Появилось интересное видео об “украинском Javelin”

Виды окрашивания, которые сделают тебя визуально моложе

Досрочное снятие денег с депозита: когда Банк может разрешить

10 самых живучих мифов об уходе за кожей

Когда с венами проблемы. Можно ли заниматься бегом?

Израильские ученые разработали модель матки человека

45-летняя Виктория Бекхэм появилась на обложке VOGUE Germany

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

6 преимуществ Lexus UX для женщины

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Сегодня, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы

Велосипедистка дня: психолог и предприниматель Джулия Эстер

Проценты по депозитам: Как банки Украины будут их менять
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь