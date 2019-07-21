Неизвестные "заминировали" КПВВ "Майорское": людей эвакуировали

Территорию пункта пропуска обследовали с помощью обученных собак

Фото: ГПСУ

Сегодня, 21 июля, неизвестные "заминировали" пункт пропуска "Майорское". Об этом сообщили на сайте ГПСУ.

По информации ведомства, в 06.45 в Нацполицию поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Для обеспечения безопасности людей пропуск через линию разграничения приостановили в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут".

Все гражданские лица, которые пересекали линию разграничения в контрольном пункте, и личный состав эвакуировали.

Работу КПВВ возобновили в 09:35. Административные здания и прилегающую местность полностью группа разминирования ГСЧС обследовала с помощью специально техники и обученных служебных собак. Опасных предметов не обнаружено. Пропуск лиц и транспортных средств полностью восстановили.

Для быстрого пропуска автомобилей и людей через КПВВ привлекли дополнительные наряды работников.

Остальные контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил работают в штатном режиме.

Напомним, на этой неделе неизвестные уже "минировали" КПВВ "Майорское". Сообщение о минировании поступило перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда, в 05.45. Гражданских лиц, которые ожидали начала работы, и весь персонал эвакуировали.

Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз " минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны") . Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров . Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев был в Святошинском районе.

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