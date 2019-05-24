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Нелепое ДТП в Мариуполе: мотоциклиста сбило колесом грузовика

24 мая, 12:39

Байкера увезли в больницу со множеством ушибов и переломов

В Мариуполе байкер попал в нелепое ДТП
В Мариуполе байкер попал в нелепое ДТП. Фото: Сегодня

В Донецкой области, на одной из улиц Мариуполя, произошло ДТП – у грузовика на ходу отлетело колесо, которое сбило мотоциклиста.

Как выяснилось, одно из колес грузового автомобиля отлетело в стену и рикошетом попало прямо в байкера. Парня со множественными переломами и ушибами госпитализировали.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как на мосту Преображенского в Запорожье маршрутка, пытаясь объехать место ДТП, продавила асфальт и зависла над Днепром на высоте около 30 метров. Инцидент произошел в утренний час пик – около 7:30 утра, на выезде с Бабурки.

Вызволять из провала автобус пришлось спасателям, которые выдернули маршрутку с помощью троса, а на месте происшествия в результате возникла дыра площадью около двух квадратных метров.

А недавно в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

Ранее мы писали, что в Харькове водитель маршрутки за рулем потерял сознание. В другой машине во время движения из дверей выпал пассажир. Два чрезвычайных происшествия всего за неделю произошли на одном пригородном маршруте вблизи Харькова. Пассажиры возмущены работой компании-перевозчика. 

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Тег ДТП, видео, Мариуполь, грузовик, мотоциклист

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Сегодня

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