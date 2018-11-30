Немецкий спецназ под Горловкой и флот Британии в Одессе: в "Л/ДНР" удивили новыми фейками

Сегодня, 05:17

Противник пытается посеять панику среди местного населения оккупированных территорий

Бойцы Бундесвера, которыми пугают в &quot;Л/ДНР&quot;. Фото: facebook.com/Bundeswehr
Бойцы Бундесвера, которыми пугают в "Л/ДНР". Фото: facebook.com/Bundeswehr

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей активно распространяют слухи и фейковые сообщения в соцсетях и местных "СМИ" о переброске войск НАТО в Украину. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, боевики пугают местных жителей поляками, немцами, британцами.

"Согласно этой дезинформации, Одесса становится "базой британского флота", Польша передает ВСУ огромное количество артиллерийских и минометных боеприпасов, в районе Счастье-Станица Луганская воюют "польские наемники в британской форме". Также распространяются фейки о переброске в район Горловки немецкого (по другой версии – канадского) спецназа, ориентированного на уничтожение мирного населения", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно Тымчук сообщал, как российское командование пугает рядовых боевиков новым фейком о "наступлении ВСУ". В рядах противника фигурируют тезисы о планах ВСУ "отрезать Горловку". Якобы по неким "достоверным сведениям" в Генштабе ВСУ уже спланирована операция по молниеносному окружению Горловки, для чего к линии фронта уже "стягиваются войска".

А с введением в Украине военного положения российские "тролли" взялись сеять панику среди украинцев новыми фейками, что якобы "евробляхи" будут забирать на фронт для нужд армии. В Минобороны Украины разоблачили вражескую пропаганду и рассказали о еще любопытных случаях дезинформации.
НАТО, Донбасс, спецназ, боевик, фейк, Тымчук

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"Сегодня"

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