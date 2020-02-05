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Непогода в зоне ООС: бойцы Нацгвардии стали спасателями (фото)

5 февраля, 21:02

Гвардейцы за сутки вытащили из заносов десятки грузовиков и микроавтобусов

/ Фото: Facebook

На Донбасс, в зону проведения операции Объединенных сил, пришла непогода – со снежной метелью и гололедицей на дорогах, а из-за резкой смены погоды многие водители оказались на обочинах и в кюветах.

Как сообщили в штабе ООС, необходимую помощь водителям, попавшим в погодные ловушки на дорогах Луганской и Донецкой областей, оказывают бойцы Национальной гвардии Украины.

"Гвардейцы уже достали из кюветов более десятка крупногабаритных грузовиков и микроавтобусов. Воинские части Нацгвардии, которые выполняют задания в районе ООС, имеют необходимое оборудование и готовы при необходимости работать круглосуточно", – заверили в штабе.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в ближайшие дни в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий – мороз, снег и гололед.

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По состоянию на утро 5 февраля в Украине из-за непогоды был обесточен 41 населенный пункт, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Из-за осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в двух областях", – говорится в сообщении.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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Донбасс снег снегопад непогода метель заносы нацгвардия ООС

Источник: Сегодня

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