Несколько очагов и пропавший без вести: новые детали о пожарах в Луганской области

После того, как будет локализован масштабныйпожар в Луганской области, который уничтожил более ста домов в двух поселках, следствие уустановит его причины. Но, по словам спасателей, очаги возгорания появились практически в одно и то же время, но в разных точках. Об этом в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" сообщили в ГУ ГСЧС Луганской области.

"Очаги возгорания были в разных местах, но в основном – в селе Смоляниново", – сообщила нам спикер луганских спасателей Любовь Бугра. На вопрос о том, есть ли подозрения, что причиной стали поджоги, в ГСЧС ответили, что специалисты выяснят это позже.

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В то же время Любовь Бугра подчеркнула, что во время пожара погибли 4 человека, госпитализировано было 9 человек, из них двое – дети.

"Сгорели 23 жилых дома, повреждены 36 домов", – сообщила нам Любовь Бугра.

По ее словам, информация о 7 или 8 погибших не подтверждается.

"Мы находимся непосредственно на месте событий и владеем информацией о 4 погибших. Откуда взялась цифра 7 и 8 погибших – неизвестно", – сказала нам спикер луганских спасателей Любовь Бугра.

Напомним, как сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, сегодня ночью в больнице скончался еще один пострадавший от огня. Таким образом, официально количество погибших – 5 человек.

В свою очередь спикер луганской облполиции Татьяна Погукай рассказала нам, что один из мужчин числится пропавшим безвести.

"Найден его автомобиль "Москвич", а сам водитель – пока нет", – уточнила Погукай.

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Как сообщалось, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай считает, что причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог.

Президент Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков срочно отбыли на место стихийного бедствия. Запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Видео: president.gov.ua

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