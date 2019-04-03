Неудачно развели костер: военные РФ на Донбассе сожгли свою технику
Учения пожарной команды оккупантов обернулись потерей пяти единиц техники, сообщили в разведке
Российско-оккупационные войска на оккупированных территориях неудачно провели учениях пожарных и сожгли и повредили огнем несколько единиц техники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Командование оккупантов активизировало мероприятия по проверке обустройства и поддержания порядка в пунктах постоянной дислокации соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, с начала апреля возросло количество внезапных проверок подразделений оккупационных войск кадровыми российскими генералами и старшими офицерами.
"При этом, от командиров подразделений требуется в срочном порядке устранять выявленные недостатки. Так, для тренировки пожарной команды в одном из мотострелковых подразделений российских оккупационных войск, по указанию проверяющего, для имитации пожара был разожжен костер. В результате неумелых действий пожарных и недостаточного количества средств пожаротушения, огонь перекинулся на площадку хранения техники, в результате чего сгорело и повреждено до пяти единиц боевых машин противника", – сообщили в разведке.
Напомним, зимой прошлого год мы показывали видео, как российский солдат сжег БТР, разогревая консервы. Сгоревший БТР-82 на время учебных занятий был покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Военнослужащий уничтожил техники на 28 миллионов рублей.
А тем временем Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование. Армия РФ перед принятием на вооружение испытывает новую технику на востоке Украины, с помощью которой хотят защититься от украинских беспилотников.
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