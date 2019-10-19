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Ни одного целого дома: во что оккупанты превратили приазовский поселок Водяное

19 октября, 12:28

Украинские морпехи помогли восстановить поврежденную крышу дома местного жителя

Российские оккупанты значительно увеличили количество и интенсивность обстрелов украинских позиций на Приазовье. Тяжелое вооружение враг применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули СММ ОБСЕ. Днем противник осуществляет беспокоящие обстрелы, пытаясь вызвать огонь, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины. Об этом написали на странице Операции объединенных сил в Facebook.

При этом противник применяет не только стрелковое вооружение, но и запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 и 120 мм и ствольную артиллерию.

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"В Водяном не осталось ни одного неповрежденного здания. Все разрушено и повреждено. Кроме материального ущерба, враждебные обстрелы несут прямую угрозу жизни и здоровью местным жителям", – рассказал морской пехотинец Юрий.

На днях у жителя Водяного, которого здесь все называют по позывным – "Дед Василий", в результате обстрела была повреждена крыша дома. Украинские морпехи, свободные от несения службы на позициях, помогли семье перекрыть и отремонтировать крышу здания.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе разведение войск в районе населенного пункта Золотое-4 было сорвано из-за вражеского обстрела. Позиции украинских военных попали под вражеский огонь из гранатометов.

Кроме этого, мы писали, что на Донбассе боевики были приведены в полную боеготовность. 14 октября на полигонах "Южный" (Донецкая обл.) и "Центральный" (Луганская обл.) одновременно начались тактические учения российских оккупационных войск. Действия боевиков "Л/ДНР" контролировала комиссия Южного военного округа РФ из Ростова.

О том, что происходит на передовой, смотрите в сюжете:

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Донбасс обстрелы Водяное

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