Ни одного обстрела: на Донбассе соблюдают режим тишины

На Донбассе минувшие сутки, 11 сентября, прошли спокойно – боевики не нарушали режим прекращения огня.

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Как рассказали в пресс-центре штаба ООС, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой.

"За прошедшие сутки, 11 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина", – говорится в сообщении.

Кроме того, режим тишины оккупанты соблюдали и с начала текущих суток, 12 сентября. Наши же военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения обстановки.

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Отметим, что сутками ранее, 10 сентября, боевики три раза открывали огонь. В частности, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских войск неподалеку Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

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Кроме того, ранее полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец заявил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Также недавно украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

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