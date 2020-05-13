Ни одной смерти: в Луганской области назвали причины "пассивности" COVID-19 в регионе

За неделю в регионе не зафиксировали ни одного нового случая коронавируса

В Луганской области за минувшую неделю не зафиксировали ни одного нового случая коронавируса, регион удерживает первое место в Украине с наименьшим числом заболевших COVID-19, а также отсутствием смертей от этой болезни.

Как сообщили на брифинге в областной государственной администрации, последние четыре случая были отмечены еще 6 мая в Новопскове.

За все время исследований инфекцию лабораторно подтвердили у 42 человек. 15 из них выздоровели, продолжают лечение 27 пациентов – 10 из них в стационаре, 17 – лабораторно. При этом заполнены лишь 4,35% коек, предусмотренных для людей с COVID-19.

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Между тем, заместитель директора Луганского лабораторного центра Минздрава Владимир Жданов подчеркнул, что в регионе зафиксировано наименьшее количество подтвержденных случаев коронавируса, также он остается единственным, где от COVID-19 не умер ни один человек.

В области считают, что это связано с численностью и структурой населения, а также своевременными карантинными мерами, сообщает "Громадське".

"Мы и не ожидали большого числа больных. Значительную роль сыграло то, что командующий операцией Объединенных сил принял решение о закрытии области. Также ряд мероприятий предприняла ОГА — в частности, остановила междугороднее сообщение, закрыла рынки с 18 марта. Все это позволило нам не допустить массового скопления людей", — подчеркнул Жданов.

Другими факторами, которые способствовали низкому уровню заболеваемости, стали низкая плотность населения и небольшое число людей, которые вернулись в область после начала карантина из других стран.

Кроме того, в Луганской области не было ни одного заболевшего медика, а также ни одного отказа от тестирования среди тех, кто вернулся из-за границы. При этом в соседней Донецкой области, в Краматорске отказались от тестирования 60% вернувшихся из других стран.

Главной задачей в настоящее время Жданов называет поиски тех, кто болеет в бессимптомной форме.

"В одном городе мы протестировали весь подъезд, в котором заболел один из жильцов. Все тесты были отрицательными. Также мы сейчас тестируем на коронавирус всех, у кого есть хотя бы малейшее нетипичное течение респираторной инфекции", - резюмировал медик.

Напомним, ранее в оккупированном Луганске среди врачей и сотрудников больницы, в который доставляют заболевших COVID-19, обнаружили нескольких заболевших.

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Между тем, по данным украинской разведки, оккупанты тщательно скрывают число инфицированных коронавирусом. В то же время инфекционные отделения больниц переполнены заболевшими гриппом и пневмонией, а врачи в первую очередь оказывают помощь российским военным.

Также мы писали, что Минобороны России решило направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.

Какие еще нарушения РФ зафиксированы в Крыму, смотрите в сюжете:

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