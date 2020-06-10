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Нидерланды опровергли ложь России о непричастности к войне на Донбассе

10 июня, 17:40

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

У следователей достаточно доказательств того, что Россия обслуживала боевиков на востоке Украины

Вдобавок к опровержению фейков о причастности Украины к крушению малайзийского "Боинга" в июле 2014 года под Гнутово, которые распространяла Россия, прокуратура Нидерландов собрала доказательства непосредственного участия России в войне на Донбассе.

Об этом во время слушания по делу об авиакатастрофе 10 июня заявил прокурор Вард Фердинандуссе, напомнив, что Россия систематически отрицала свое участие в вооруженном конфликте на востоке Украины и командование боевиками так называемых ДНР и ЛНР.

"В ходе расследования стало четко ясно, что Россия в соответствующий период в районе 17 июля 2014 года (день крушения лайнера. – Ред.) была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт. Из разных источников были собраны доказательства того, что Россия осуществляла поставки оружия вооруженным формированиям... а также была вовлечена в набор боевиков и платы им", – утверждает прокурор.

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Также следователи выяснили, что к организации и координации группировок, воевавших против украинской армии, привлекались российские чиновники.

Напомним, что судебный процесс по делу о сбитом из российского "Бука" лайнере начался 9 мая в юридическом комплексе "Схипхол" под Амстердамом. Из-за всемирной пандемии коронавируса процесс был приостановлен, но 8 июня он возобновился.

В качестве подозреваемых выступают трое россиян и один гражданин Украины: "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и известный по позывному "Крот" лидер боевиков Леонид Харченко. На сегодняшнем слушании прокурор Тейс Бергер рассказал, как следствие на них вышло.

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