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Ночь длиною в жизнь: в Днепре спасли тяжелораненого на Донбассе бойца

10 января, 13:38

Ранение Владимир получил в поселке Широкино

В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре всю ночь спасали тяжелораненого бойца. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко в Facebook.

46-летнего Владимира доставили в больницу вчера вечером, 9 января, в 20:30 на аппарате ИВЛ. У бойца была кровопотеря и крайне тяжелое состояние.

"Срочно подан в операционную. Всю ночь врачи боролись за спасение бойца. МВТ, сотрясение головного мозга, ранение грудной клетки и брюшной стенки. Очень пострадали кисти рук, контузия с проникающим ранением в угол левого глаза, ранение правого глаза. До утра шли операции", – написал Рыженко.

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Врач отметил, что сержант ВСУ родом из Харьковской области. Обстоятельств ранения он не помнит, но по данным меддокументации, мужчина получил минно-взрывное ранение в поселке Широкино. После операций он пришел в сознание.

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А тем временем на Донбассе не прекращаются обстрелы. Только за прошлые сутки, 9 января, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один боец ВСУ погиб, еще один – ранен.

А 8 января боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Три бойца ВСУ были ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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