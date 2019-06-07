Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Ночной бой на Донбассе: стали известны подробности ранения бойцов ВСУ

7 июня, 14:41

Половина военнослужащих пострадала от мощной ударной волны во время попадания снаряда в блиндаж

Facebook/ООС
Facebook/ООС.

После эскалации ситуации на Донбассе этой ночью, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще несколько получили ранения, пострадавшие бойцы были оперативно доставлены в госпиталь, но их готовят к отправке в более серьезные медицинские учреждения страны.

Об этом сообщил начальник военного госпиталя полковник медицинской службы Павел Пилипенко, передает пресс-служба ООС.

Военные медики отмечают, что раненных военнослужащих доставили в госпиталь специальными медицинскими автомобилями.

Как рассказал Пилипенко, четверо военнослужащих поступили с осколочными ранениями конечностей, туловища, торакальными (т.е. органов грудной клетки) ранениями и т.п.. Еще четверо – с боевыми акубаротравмамы (от удара взрывной волны). Состояние здоровья всех военнослужащих средней степени тяжести.

Читайте также

Всем бойцам была оказана квалифицированная медицинская помощь и подготовлены к дальнейшей эвакуации в военно-лечебные учреждения с высоким уровнем оказания медицинской помощи.

Как сообщалось, погибшими во время ночного боя оказались бойцы полка "Азов" в подразделении назвали имена военных и показали их фото. Одному из воинов, погибшему от артобстрела противника, было всего 23 года, второму – 28.

Отметим, что потери ВСУ понесли и вчера. Как сообщал штаб Объединенных сил, 6 июня пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение – 120-мм минометом. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, военные, бой, ВСУ, ранения, потери ВСУ

Вы сейчас просматриваете новость " Ночной бой на Донбассе: стали известны подробности ранения бойцов ВСУ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе ВСУ отработали защиту неба: появилось видео

Сегодня, 10:17

В учениях задействовали авиацию и зенитно-ракетные расчеты "Бук", ЗУ-23-2 и "Тунгуски"

Россия потеряла контроль над боевиками: Зеленский отреагировал на гибель бойцов ВСУ

Сегодня, 09:55

Глава государства пообещал жесткий ответ украинской армии агрессору в случае попыток новых атак

Иск Украины к России в Международном суде ООН: Зеркаль сделала заявление

Сегодня, 14:22

Украина просит Суд отклонить предварительные возражения России, сообщила дипломат

Боевики ударили из запрещенного вооружения на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери

Сегодня, 07:36

Оккупанты 16 раз обстреляли позиции ВСУ

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Стрельба и рейдерский захват: арест на складах рынка «7 километр»

Что лечит калина в организме человека

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Хотели продать детей: Зеленский отправил "свой" самолет в Грузию

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

Вчера, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

Вчера, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

5 июня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

5 июня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

Аттестат за три года для Кабмина: как справилось правительство Гройсмана с управлением страной

5 июня, 07:19

Поменяли питание в армии, запустили реестр должников и не справились с ремонтом дорог

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь