Ночной бой на Донбассе: стали известны подробности ранения бойцов ВСУ

Половина военнослужащих пострадала от мощной ударной волны во время попадания снаряда в блиндаж

Facebook/ООС.

После эскалации ситуации на Донбассе этой ночью, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще несколько получили ранения, пострадавшие бойцы были оперативно доставлены в госпиталь, но их готовят к отправке в более серьезные медицинские учреждения страны.

Об этом сообщил начальник военного госпиталя полковник медицинской службы Павел Пилипенко, передает пресс-служба ООС.

Военные медики отмечают, что раненных военнослужащих доставили в госпиталь специальными медицинскими автомобилями.

Как рассказал Пилипенко, четверо военнослужащих поступили с осколочными ранениями конечностей, туловища, торакальными (т.е. органов грудной клетки) ранениями и т.п.. Еще четверо – с боевыми акубаротравмамы (от удара взрывной волны). Состояние здоровья всех военнослужащих средней степени тяжести.

Всем бойцам была оказана квалифицированная медицинская помощь и подготовлены к дальнейшей эвакуации в военно-лечебные учреждения с высоким уровнем оказания медицинской помощи.

Как сообщалось, погибшими во время ночного боя оказались бойцы полка "Азов" в подразделении назвали имена военных и показали их фото. Одному из воинов, погибшему от артобстрела противника, было всего 23 года, второму – 28.

Отметим, что потери ВСУ понесли и вчера. Как сообщал штаб Объединенных сил, 6 июня пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение – 120-мм минометом. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

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