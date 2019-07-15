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Ночной бой с ДРГ и минометный удар: украинская армия понесла новые потери

15 июля, 13:56

Противник уже с ночи продолжил атаки из запрещенного вооружения и бросил в бой диверсионную группу

Фото: Минобороны Украины

Боевики продолжают вести огонь из запрещенного вооружения и уже с начала текущих суток нанесли урон украинской армии – ранен один боец Объединенных сил. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны.

Так, с ночи враг совершил пять обстрелов позиций ВСУ. С полуночи противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия по защитникам Водяного, а после 05.15 утра выпустил четыре мины калибра 82 мм.

С 05.20 в течение часа боевые действия продолжались вблизи Новоалександровки. От села Калиново-Борщеватое оккупанты выпустили по позициям наших воинов 14 мин 120-го и 82-го калибров, вели плотный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Кроме того, около 02.30 ночи бойцы ООС в районе Водяного обнаружили выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника до четырех человек, которые двигались в направлении села Водяное. При приближении противника на выгодную дистанцию ​​завязался бой, но враг поспешно отступил. На месте боестолкновения нашими защитниками найдены остатки гранатомета РПГ-7В и поврежденный автомат АК-74. Потери противника уточняются.

В результате боевых действий за сегодняшние ночь и утро один боец ВСУ был ранен и эвакуирован в госпиталь. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, вчера, 14 июля, на передовой тоже было горячо – боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, из них шесть раз применяли минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ.

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы

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Сегодня

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