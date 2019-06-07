Ночной бой: ВСУ понесли новые потери на Донбассе

Оккупанты атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского

Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе. Фото: Facebook

С начала сегодняшних суток на Донбассе пророссийские боевики семь раз обстреляли украинские позиции. В районе Новолуганского оккупанты атаковали ВСУ с применением артиллерии. Из-за вражеского огня двое украинских военнослужащих погибли, еще восемь – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

Как рассказали пресс-центре, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Павлополя, в районе Гнутово – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики ударили у Новолуганского из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Вблизи Травневого велся огонь из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов. Из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли вблизи Зайцево.

"Вследствие обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", – рассказали в ООС.

Напомним, за прошлые сутки, 6 июня, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих, еще двое – ранены.

А 5 июня пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погиб один украинский военнослужащий.

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