Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из гранатометов и минометов

Противник ведет обстрелы и днем, и ночью – сегодня уже зафиксировано несколько атак

/ Фото: AFP

На передовой стрельба не утихала и ночью. С начала текущих суток враг уже четыре раза атаковал позиции украинской армии, а вблизи Зайцево и Новолуганского в ход пошло запрещенное вооружение. Об это сообщили в штабе Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Авдеевки враг бил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета.

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Также на Донецком направлении было еще два обстрела: в районе Зайцево и Новолуганского боевики накрыли позиции украинской армии из минометов калибра 82 мм.

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Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 14 сентября, враг 14 раз атаковал позиции украинской армии, при этом применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение – минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также боевики били из гранатометов и стрелкового оружия. Военные рассказали о ситуации на Донбассе.

В начале месяца бойцы ООС разгромили подразделение боевиков – уничтожены трое человек, еще четверо получили ранения. Смотрите видео удара ВСУ под Горловкой:

Видео: facebook.com/450ua

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