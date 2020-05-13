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Ночные и утренние бои на Донбассе: ВСУ понесли новые потери

13 мая, 13:37

Сергей Мартынец

Противник в нарушение договоренностей применял запрещенное вооружение

Вражеские обстрелы на Донбассе не утихают, а ВСУ продолжают нести потери. Уже сегодня с самого утра противник обстрелял позиции украинской армии пять раз и ранил одного военнослужащего, сообщили в Минобороны Украины.

Так, обстрелы начались среди ночи – с 01:50 со стороны села Верхнешироковское оккупанты открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения по защитникам Гнутово. Бойцы ВСУ из легкого пехотного вооружения заставили боевиков замолчать.

Дважды оккупационные войска в нарушение Минских соглашений применили со стороны пгт Сентяновка миномет, выпустив по защитникам Крымского 20 мин 120-го калибра. Также оккупанты вели здесь огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения враг после 08:00 вел огонь по защитникам Орехово, а после 10:00 из автоматических станковых гранатометов по защитникам Старогнатовки.

"Подразделения Объединенных сил в районах указанных населенных пунктов также вели адекватные оборонительные действия с легкого пехотного вооружения, решительно подавляя вооруженную активность российско-оккупационных войск. К сожалению, в результате прицельных вражеских обстрелов сегодня один наш защитник получил осколочное ранение. Он был оперативно доставлен в военный мобильный госпиталь и получил ​​надлежащую медицинскую помощь", – сообщили военные.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Авдеевке боевики обстреляли жилой квартал. В результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики

Источник: Сегодня

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