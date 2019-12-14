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"Нормандские переговоры": на оккупированный Донбасс пустят волонтеров Красного Креста

14 декабря, 09:46

До этого боевики пять лет не пускали членов международного комитета

/ Фото: Укринформ

На "нормандских переговорах" в Париже лидеры стран договорились о допуске представителей Международного комитета Красного Креста на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире канала "Украина".

"Мы договорились, что Красный Крест будет допущен на неконтролируемую территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть ни к местам, где удерживаются наши арестованные и военнопленные, а также не могли попасть к местам захоронений", – сказал Пристайко.

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По его словам, на следующей неделе миссия Красного Креста "попробует в очередной раз туда попасть".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также указывал, что в течение последних пять лет боевики не пускали на Донбасс представителей Красного креста, чтобы подтвердить те списки, которые есть у Украины, но они не согласованы той стороной.

Кроме того, Украина на переговорах в "нормандском формате" в первую очередь планирует защищать интересы своих граждан по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Полное видео эфира "Свободы слова Савика Шустера" смотрите здесь.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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