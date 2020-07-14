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Новая подлость боевиков: на Донбассе ранили семерых украинских военных

14 июля, 23:00

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Эвакуационной техникой они оперативно были доставлены в медицинские учреждения

Российские захватчики снова целенаправленно первыми открыли огонь по позициям украинских защитников: на Донбасе вблизи Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

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Об этом информирует прес-служба операции Объединенных сил в Facebook.

"Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного", – говорится в сообщении.

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Их всех эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставили надлежащую помощь врачей.

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"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – резюмируют военные.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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Донбасс эвакуация военные боевики ранения

Источник: Сегодня

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