Новая подлость боевиков: на Донбассе ранили семерых украинских военных

Российские захватчики снова целенаправленно первыми открыли огонь по позициям украинских защитников: на Донбасе вблизи Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот".
Об этом информирует прес-служба операции Объединенных сил в Facebook.
"Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного", – говорится в сообщении.
Их всех эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставили надлежащую помощь врачей.
"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – резюмируют военные.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков.
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