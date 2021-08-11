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Новое обострение на Донбассе. Раненый украинский военный скончался в больнице

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
11 августа, 07:35
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Боевики целый день палили по ВСУ и обстреляли населенный пункт. Российские наемники разрушили дома местных жителей
Враг ударил из тяжелого вооружения. Коллаж "Сегодня"
Враг ударил из тяжелого вооружения. Коллаж "Сегодня"

Боевики на Донбассе 10 августа 16 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате пострадали трое украинских военных. Один из них скончался в больнице.

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Об этом сообщили в Минобороны Украины.

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Российские наемники применили против ВСУ артиллерийские системы, минометы, стрелковое оружие, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы.

Возле каких населенных пунктов стреляли:

  • Водяное;
  • Невельское;
  • Марьинка;
  • Нью-Йорк;
  • Екатериновка;
  • Пески;
  • Новоалександровка;
  • Луганское;
  • Новолуганское.
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Кроме того, боевики обстреляли сам населенный пункт Водяное и разрушили частные домовладения.

В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один пострадавший скончался в госпитале. Два других бойца сейчас в больнице в удовлетворительном состоянии.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

С начала этих суток, 11 августа, было одно нарушение режима прекращения огня – у Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы.

Как прошел год режима прекращения огня

Более года назад, 27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

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Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.

Напомним, пока передовые подразделения боевиков продолжают обстрелы ВСУ, в тылу оккупационные войска провели учения – отрабатывали среди прочего наступление.

Кроме того, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

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