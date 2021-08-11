Новое обострение на Донбассе. Раненый украинский военный скончался в больнице

Боевики на Донбассе 10 августа 16 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате пострадали трое украинских военных. Один из них скончался в больнице.
Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Российские наемники применили против ВСУ артиллерийские системы, минометы, стрелковое оружие, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы.
Возле каких населенных пунктов стреляли:
- Водяное;
- Невельское;
- Марьинка;
- Нью-Йорк;
- Екатериновка;
- Пески;
- Новоалександровка;
- Луганское;
- Новолуганское.
Кроме того, боевики обстреляли сам населенный пункт Водяное и разрушили частные домовладения.
В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один пострадавший скончался в госпитале. Два других бойца сейчас в больнице в удовлетворительном состоянии.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
С начала этих суток, 11 августа, было одно нарушение режима прекращения огня – у Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы.
Как прошел год режима прекращения огня
Более года назад, 27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.
Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.
Напомним, пока передовые подразделения боевиков продолжают обстрелы ВСУ, в тылу оккупационные войска провели учения – отрабатывали среди прочего наступление.
Кроме того, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.