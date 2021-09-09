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Шестеро раненых и обстрел ж/д станции. На Донбассе новое обострение – все подробности

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
9 сентября, 11:57
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Пострадавших отправили на детальное обследование в Харьков
На Донбассе снова не спокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова не спокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе новое обострение. Сегодня, 9 сентября, боевики обстреляли железнодорожную станцию Скотоватая, а вчера в районе населенного пункта Кряковка были ранены шесть украинских военных. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Об этом рассказали в пресс-службе штаба ООС.

Что известно

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После обстрела вблизи Кряковки врачи военно-медицинского госпиталя обследовали пострадавших, предварительный диагноз – акубаротравма (повреждение, полученное от избыточного давления и мощной звуковой волны).

Для детального обследования и установления окончательного диагноза военнослужащих, получивших травмы, направили в ВМКЦ (военно-медицинский клинический центр) Северного региона в Харькове. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное.

В ответ на обстрелы врага украинские защитники открывали огонь.

Боевики обстреляли ж/д станцию, поезда остановлены

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На Донбассе, в районе Верхнеторецкого, оккупационные войска обстреляли железнодорожную станцию Скотоватая, из-за чего было ограничено движение поездов в том направлении, а работников станции и пассажиров эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Обстрел железной дороги начался сегодня около 8:00 из тяжелого вооружения с оккупированной территории.

"Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работники станции и пассажиры оперативно эвакуированы в укрытия", – говорится в сообщении.

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"Укрзализныця" объявила, что движение пригородных поездов № 6011/6072 Лиман – Скотоватая – Лозовая и № 6003/6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск ограничено до станции Фенольная.

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.

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