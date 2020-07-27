Новое перемирие на Донбассе: командующий ООС дал приказ военным

На фронте уже несколько часов действует новый режим прекращения огня

В связи с началом нового режим прекращения огня на Донбассе командующий Объединенными силами Владимир Кравченко приказал украинским военным строго соблюдать перемирие.

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Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Согласно решению Трехсторонней контактной группы от 22 июля, командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля издан приказ командующего Объединенными силами о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00:00 часов 27 июля", – говорится в сообщении.

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Отметим, что соответствующие приказы главари боевиков т.н. "ЛНР" и "ДНР" дали своим подразделениям.

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Как сообщали новости "Сегодня", 22 июля состоялись очередные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау озвучила условия режима тишины.

Также мы писали, что контролировать режим прекращения огня на Донбассе будут ветераны. Такие меры, по замыслу штаба ООС, позволит не отвлекать личный состав от боевых задач и предупредить возможные провокации.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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