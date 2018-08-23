Новые подробности боя на Бахмутке: офицер ВСУ назвал потери врага

В пятичасовом бою у поселка Желобок Луганской области, где противник попытался захватить наблюдательные пункты ВСУ вдоль трассы "Бахмутка", украинские военные уничтожили 12 боевиков, еще 17 получили ранения.

Об этом офицер ВСУ Александр Гром сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, контролируемый украинскими военными поселок Крымское атаковали боевики из т.н. 4-й мотострелковой бригады (мсбр) 2-го армейского корпуса т.н. "ЛНР" (Алчевск), а также 1-й мсбр (Донецк) и т.н. 9-го отдельного "штурмового полка морской пехоты" (Новоазовск) из состава 1-го армейского корпуса "ДНР".

В ходе боя было уничтожено и позже от ран скончались восемь "мотострелков" и 11 были ранены, в 1-й мсбр потери составили двое погибших и четверо были ранены, у "морпехов ДНР" – двое уничтоженных и двое раненых.

"Командование оккупационных войск в истерике ищет горючее для заправки рефрижераторов, для чего отправило офицеров с коробочками для сбора средств на улицы оккупированных городов", – иронизирует офицер ВСУ.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в результате пятичасового боя в районе села Крымское в Луганской области погибли четверо украинских военнослужащих, семеро получили ранения.

Также напомним, президент Петр Порошенко рассказал о больших потерях боевиков. Ранее было известно, что ВСУ уничтожили восемь боевиков и еще более десяти отправили в больницу.