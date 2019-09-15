Новые подробности операции по вывозу Цемаха: боец, потерявший ногу, раскрыл детали

Боец отметил, что времени на подготовку операции было крайне мало

В ходе операции боец получил тяжелое ранение и потерял ногу / Фото: Радио Свобода

Украинский воин Дмитрий Гержан с позывным "Тритон", который получил тяжелое ранение во время операции по вывозу с Донбасса боевика Владимира Цемаха – фигуранта дела об уничтожении МН17, рассказал о подробностях операции и выразил свое мнение по поводу его выдачи России.

По словам бойца, разведчикам не давали информации о подготовке к захвату фигуранта – их задача заключалась только в его вывозе через линию соприкосновения, сообщил он "Радио Свобода".

"У меня, конечно, нет информации, как это происходило до того, как вышел приказ. Видимо, до того проводилась очень упорная работа. Я очень горжусь этими людьми, потому что это очень сложная работа в тылу врага – захватить столь важного свидетеля и доставить его на подконтрольную территорию Украины. Эти люди – настоящие герои", – подчеркнул воин.

Боец отметил, что у разведчиков "все было проще".

"Приехал командир, они с нашим взводным командиром пообщались. Затем наш командир взвода всех собрал (Александр Колодяжный, погибший во время операции) и сказал, что завтра у нас – работа. Назвал, кто будет участвовать, и сказал подготовиться. Никто не думал, что это будет настолько серьезная работа. На следующий день мы выехали на место операции", – вспомнил "Тритон".

Он добавил также, что у разведчиков было мало времени на подготовку операции и не было полной информации о месте ее проведения, хотя они знали, что проход через линию соприкосновения будет очень рискованным из-за близости вражеских позиций.

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"Нужно было очень тихо идти, потому что дистанции невелики: чтобы не услышал враг. Где ползем, где вприсядку, по-разному идем. На этот раз, когда мы прошли к точке передачи объекта, оставалось там несколько метров", – подчеркнул он.

Боец вспомнил, что, когда группа возвращалась, военные шли друг за другом, и первым был командир.

"Саша Колодяжный прощупывал территорию, спускался, и тут раздался взрыв. А шли мы друг за другом. Я был позади Саши. Попробовал вытащить, сделал буквально полшага, и также наступил на мину. Откатился назад, увидел, что мне оторвало ногу. Ну и началась эвакуация", – добавил Гержан.

После взрыва перед разведчиками предстала сложная задача – вынести тело погибшего, "а это было очень сложно, потому что его отбросило на холм и надо было пройтись по территории, проверить и разминировать".

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"И, конечно, надо было завершить задачу. Что они и сделали. Поэтому на самом деле они – герои, они завершили задание", – заявил "Тритон".

В то же время разведчик признался, что выдача Цемаха россиянам является для него сложным вопросом.

"Вы знаете, это такой философский вопрос. Я был очень рад видеть слезы радости на лицах бывших пленных и их родных, когда они наконец встретились. Но если возврат Цемаха противоречит интересам Украины, это очень плохо. И к тому же очень большой ценой далась нам операция по его передаче на подконтрольную территорию", – сказал он.

"Сотня таких цемахов не стоит жизни Саши, поэтому это очень сложный вопрос для меня..." – признался Дмитрий.

"С одной стороны, мне очень дорога жизнь Саши, с другой стороны – видеть радостные лица людей, которые дождались своих родных. Я не могу сказать, насколько это правильно или нет. Одно скажу, что если это противоречит интересам Украины, то, конечно, такого не должно было быть. Тем более что операция была проведена такой ценой", – резюмировал он.

Напомним, российский адвокат Николай Полозов заявил, что Россия может выдать Нидерландам Цемаха. Отметим, Нидерланды обратились к России с просьбой выдать Цемаха. В ответ в России уверяли, что Нидерланды к ним не обращались.

Также сообщалось: после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Цемах был допрошен перед отправкой в Россию.

Напомним, ранее 40 европейских политиков подписали обращение к Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

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