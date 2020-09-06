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Новые потери на Донбассе: подорвалась машина с бойцами ВСУ

6 сентября, 19:16

Руслан Ровик Руслан Ровик

Двое бойцов получили ранения

На Донбассе, где ранее погибли двое военнослужащих, пропавших утром 6 сентября во время борьбы с огнем, ранения получили еще двое наших бойцов, которые были в машине, подорвавшейся на мине при следовании к очагу возгорания.

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Как сообщили в штабе ООС, автомобиль разливочной станции подорвался на мине недалеко от населенного пункта Новгородское.

Бойцов с ранениями различной степени тяжести эвакуировали в медицинское учреждение, они получают всю необходимую помощь.

Ранее на Донбассе после заявления главаря "ДНР" о приказе уничтожить укрепления ВСУ, боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции. Был ранен наш военнослужащий.

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Напомним, 2 сентября в Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.

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Вскоре стало известно, что пожар в Луганской области могли начать боевики. Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, о поджоге свидетельствует характер движения пламени в эпицентре возгорания.

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Донбасс военные потери пожар лесные пожары подрыв

Источник: Сегодня

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