Новые потери на Донбассе. В зоне ООС погиб украинский военный, еще один серьезно ранен

Раненому оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение

Боевики снова стреляют на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 26 сентября, на Донбассе погиб украинский военный – он подорвался на вражеском неизвестном устройстве.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Еще один боец ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Медики оценивают состояние его здоровья как средней тяжести.

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"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.