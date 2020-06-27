Новые потери ВСУ: стало известно имя погибшего в субботу бойца

В субботу, 27 июня, на Донбассе в результате ранений от разрыва неизвестного боеприпаса погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" ВСУ Иван Дедюх.
Об этом LB.ua рассказал священник Андрей Любунь, настоятель каплицы-пантеона погибшим на войне против Российской Федерации в селе Лишня Кременецкого района Тернопольской области.
Погибшему бойцу было 37 лет. В зоне боевых действий он был с 2014 года.
Напомним, что неделю назад от пули снайпера погиб Богдан Коваленко, 22-летний военнослужащий из Харьковской области.
Также напомним, что недавно освобожденная из плена "ДНР" уроженка Донецка откровенно рассказала о том, как оккупанты обращаются с задержанными:
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