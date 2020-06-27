Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Новые потери ВСУ: стало известно имя погибшего в субботу бойца

27 июня, 22:14

Сергей Соловьев Сергей Соловьев

Погиб боец штурмового батальона "Айдар"

В субботу, 27 июня, на Донбассе в результате ранений от разрыва неизвестного боеприпаса погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" ВСУ Иван Дедюх.

Реклама

Об этом LB.ua рассказал священник Андрей Любунь, настоятель каплицы-пантеона погибшим на войне против Российской Федерации в селе Лишня Кременецкого района Тернопольской области.

Иван Дедюх (на фото – справа)

Погибшему бойцу было 37 лет. В зоне боевых действий он был с 2014 года.

В тренде
Наводнение на западе Украины: что сейчас происходит в пострадавших регионах

Напомним, что неделю назад от пули снайпера погиб Богдан Коваленко, 22-летний военнослужащий из Харьковской области.

Также напомним, что недавно освобожденная из плена "ДНР" уроженка Донецка откровенно рассказала о том, как оккупанты обращаются с задержанными:

Видео: https://www.youtube.com/channel/Denis Kazanskyi
Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс война на Донбассе потери ВСУ ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видео
ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видеоДонбасс
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – серьезные потери
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – серьезные потериДонбасс
Как Россия перебрасывает технику на Донбасс: появились уникальные снимки
Как Россия перебрасывает технику на Донбасс: появились уникальные снимкиДонбасс
Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по Донбассу
Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по ДонбассуПолитика
Решения
Решения "Нормандии" не выполняются: в ЕС сделали заявление по ДонбассуПолитика
На Донбассе боевики усилили обстрелы и получили жесткую
На Донбассе боевики усилили обстрелы и получили жесткую "ответку" от ВСУДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять