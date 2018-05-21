Новый фейк пропаганды боевиков: танковые армады ВСУ и тысячи головорезов готовы ворваться в Луганск

После сообщения о подрыве стратегически важного автомобильного моста в Ивановке, на трассе, связывавшей оккупированные боевиками т.наз. "ЛНР" Луганск и Хрустальный (бывший Красный Луч), просепаратитские СМИ разразились истерикой о подготовке ВСУ к наступлению.

В сводках говорится о том, что украинские военные в любой момент могут получить приказ ворваться в Луганск, в то время как бОльшая часть войск и техники "ЛНР" была отведена в тыл согласно Минским договоренностям. А из-за подрыва моста их переброска затруднена и может занять время до суток.

Также говорится, что в районе контролируемых ВСУ Счастья и Станицы Луганской сформирован "огромный бронетанковый кулак", состоящий из десятков танков, а также сотен БТРов и БМП.

На свет были вытянуты старые страшилки о тысячах солдат ВСУ и "Правого сектора", готовых устроить резню в областном центре.

Не смог проигнорировать сложившуюся ситуацию даже бывший высокопоставленный российский наемник, самозваный экс-"министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), заявив, что "армия ЛНР" лишена возможности маневра.

Напомним, ранее в штабе Операции Объединенных сил прокомментировали подрыв моста на Луганщине и указали на большие проблемы для боевиков.

Также напомним, что в оккупированной Горловке Донецкой области ситуация тоже накалена до предела, после того как ВСУ отбили у боевиков поселок Южное (Чигари) на окраине города.