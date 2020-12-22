Новый год на улице: треть погорельцев с Луганщины не получили обещанных компенсаций

Без жилья и денег. Погорельцы из Луганской области будут встречать Новый год на улице. Осенью из-за масштабных пожаров сгорели полтысячи домов, а 11 человек погибли в огне. Государство пообещало дать каждому, кто потерял крышу над головой, по 300 тыс. гривен.

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Корреспондент "Сегодня" Александр Махов поехал в сгоревшие населенные пункты и выяснил, что треть людей до сих пор ждут помощи.

В сентябре этого года в населенных пунктах вокруг Северодонецка выгорели около 600 домов.

"Эта улица в селе Вороново сгорела дотла. Люди до сих пор живут у родственников друзей или знакомых. Почти треть из них не получили обещанной помощи от государства", – выяснил корреспондент.

Местный житель Александр с болью вспоминает тот день. Спасались от огня самостоятельно. Пожар унес жизнь его родной тети, которая была парализована.

"Начало гореть вот отсюда. Вот этот лес. Здесь не было ни одной пожарной машины", – жалуется он.

Авторы: Александр Махов, Александр Хлынин Видео: Сегодня

Мужчина хотел восстановить дом и рассчитывал на 300 тыс. гривен от правительства, но зря. Дом принадлежал отцу, умершему 8 лет назад, а права собственности Александр не получил. Поэтому ему отказали в деньгах.

"Мы наследники всего имущества, но имущество сгорело, и мы не можем его наследовать. Оно сгорело. И, соответственно, не можем получить помощь от государства, чтобы восстановить", – говорит Александр.

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С Натальей Хилько из Сиротино Луганской области съемочная группа "Сегодня" встретилась на пепелище ее дома утром после пожара – 1 октября. Они с мужем потеряли в огне все.

"Давай инвалида вытягивать – соседа, он не ходит. Потом вторую соседку пока забрали – кароче мы бегали, занимались – ничего своего спасти не успели – все сгорело", – рассказала женщина.

Наталья с мужем начали восстанавливать жилье. 300 тыс. гривен им начислили через месяц после трагедии. Но этих денег оказалось мало, когда уничтожено все.

"Ну на что их хватит? Вот крыша на 150 тысяч с окнами. А это ж еще стены, полы залить. Ванна, унитаз", – жалуется она.

Михаил Индыченко из Вороново потерял в огне гражданскую жену. Она той страшной ночью буквально на минуту забежала в дом – забрать документы. Но не выбралась.

Компенсацию за дом Михаил получил, а вот денег за смерть жены еще ждет.

"Недополучил я за жену 200 тысяч. Шмыгаль приезжал – я к нему обращался. Он сказал, в первую очередь дадут. Ни копейки не дали", – рассказал он.

В то же время народные депутаты, которые приехали на пепелище в Сиротино, объяснили новостям "Сегодня", что не правительство, а местных чиновников надо винить в том, что погорельцы не получают обещанного.

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Именно парламентская временная следственная комиссия изучает причины, по которым пострадавшим от лесных пожаров отказывают в деньгах.

"У меня есть четкое видение этой ситуации. Чиновники хотят заморозить все выплаты и не хотят выплатить все деньги людям. Иначе я не знаю. Третий месяц уже. Я был на заседниии Кабмина, где премьер-министр дал команду выплатить эти деньги", – объясняет народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Максим Ткаченко.

Нардепы приехали к погорельцам, чтобы собрать у них жалобы и передать в Киев.

В общем, по разным причинам недополучили деньги около 200 семей. В пожаре, который произошел почти три месяца назад в ночь на первое октября, погибли 11 человек. Расследование проводит ГБР. Но до сих пор никто за это не наказан.

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